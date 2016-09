Neu im September



In diesem Buch geht es ebenso um das Glück als Paar wie um das spirituelle Wissen um Glück. Sobonfu Somé – Hüterin des Rituals der Dagara in Burkina Faso – vermittelt ein Konzept von Beziehungen, das in der westlichen Welt weitgehend unbekannt ist. Liebesbeziehungen, Familienbande oder Freundschaften sind hier eng mit dem Gemeinschaftsleben verwoben. Die Gemeinschaft hat das Wohlergehen jeder und jedes Einzelnen im Blick und wesentliche Aspekte des Zusammenlebens sind in Rituale eingebunden.





Sie können dieses wunderbare Buch als spirituelles Lehrbuch lesen, und Sie können Die Gabe des Glücks als kulturvergleichenden Essay lesen, der Gewohntes in Frage stellt und sehr nachdenklich macht. Die Lektüre lohnt sich auf jeden Fall.

Sobonfu E. Somé wuchs in Burkina Faso auf und bringt die Weisheit der Dagara in die westliche Welt. Sie lebt in Kalifornien und Burkina Faso, schreibt Bücher und gibt regelmäßig Workshops und Seminare in den USA, Europa und Afrika. Bei Orlanda sind von ihr außerdem In unserer Mitte und Mut zum Misserfolg erschienen.

